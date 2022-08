Elise Mertens en Greet Minnen mogen toch nog wat langer in Washington blijven

In het enkelspel werden Elise Mertens en Greet Minnen allebei uitgeschakeld in de 1e ronde, maar in het dubbelspel was het dus wel prijs voor de Belgische vrouwen in Washington.



In de 1e ronde moest Mertens en Minnen het opnemen tegen de 19-jarige Amerikaanse tweeling Allura en Maribella Zamarripa. Die deden het niet onaardig tegen het meer ervaren Belgische duo, maar op de beslissende momenten waren Mertens en Minnen sterker: 6-3 en 7-6.

Mertens en Minnen, het 2e reekshoofd in het dubbelspel, treffen in de kwartfinales het Amerikaanse koppel Loeb-McHale of de Amerikaans-Spaanse tandem Brengle-Bucsa.