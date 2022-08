Elise Mertens en Greet Minnen sneuvelen allebei in 1e ronde van toernooi in Washington

Elise Mertens en Ljoedmila Samsonova, de nummer 60 van de wereld, stonden voor het eerst tegenover elkaar. Beide speelsters hielden na 2 vroege breaks in balans in set 1. Na een nieuwe break stak Mertens met een 5-3-voorsprong haar hand uit naar setwinst, maar Samsonova bleek een taaie noot om te kraken en antwoordde met een rebreak. In het 12e spelletje had de Russin vervolgens 3 setpunten op de opslag van Mertens, die toch nog een tiebreak afdwong. Daarin pakte Samsonova alsnog de 1e set. In set 2 had de Russische genoeg aan een vlotte servicebreak om het laken definitief naar zich toe te trekken. Mertens deed haar opponente nog even twijfelen toen ze voor de wedstrijd mocht serveren, maar Samsonova poetste 2 breakpunten weg en verzilverde vervolgens haar 1e matchpunt.

Ook Greet Minnen meteen out

Naast Elise Mertens is ook Greet Minnen er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de volgende ronde in Washington. Minnen kreeg in de 1e ronde de ervaren Estse Kaia Kanepi tegenover zich, het 6e reekshoofd.



Kanepi stoomde met twee servicebreaks naar een 5-1-voorsprong in de 1e set. Minnen spartelde nog even tegen, maar Kanepi haalde de set wel vlot binnen met 6-3.



De Estse had ook in de 2e set de bovenhand en zette Minnen met de rug tegen de muur met een break bij 3-3. Minnen flirtte met een rebreak, maar kon in het 8e spelletje haar 3 breakpunten niet benutten.



Onze landgenote moest vervolgens serveren om in de match te blijven, wat niet lukte. Kanepi pakte de winst op de opslag van Minnen, al had ze daar wel nog 4 matchpunten voor nodig.