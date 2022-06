Mertens grijpt net naast 2e dubbeltitel van het seizoen na supertiebreak

Mertens en Koedermetova, samen het eerste reekshoofd, hadden eerder vandaag nog hun halve finale in het dubbelspel moeten afwerken. De Belgisch-Russische tandem won hierin met 6-4 en 6-2 van het Japanse paar Eri Hozumi/Makoto Ninomiya.

De 26-jarige Mertens mikte op een zestiende titel in het dubbelspel, de tweede dit jaar. Met Koedermetova was ze in februari de beste in Dubai. De Limburgse staat momenteel op de eerste plaats op de WTA-ranking in het dubbelspel, Koedermetova volgt als tweede.

In het enkelspel verloor Mertens afgelopen week in de tweede ronde (achtste finales) van Alison Van Uytvanck.