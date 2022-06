Elise Mertens verliest van Alison Van Uytvanck in Belgisch onderonsje in Rosmalen

In hun eerste confrontatie op gras trok Van Uytvanck dus aan het langste eind. Mertens, die op het tennistoernooi in Rosmalen, achtste reekshoofd was kon nooit in haar spel komen.



De overgang van gravel naar gras verloopt voor Mertens duidelijk moeizamer.

Van Uytvanck toonde afgelopen zondag al aan dat haar vorm en spel op gras goed is door het tennistoernooi van Surbiton, in het Verenigd Koninkrijk, te winnen.

Van de 3 onderlinge duels met Mertens, heeft ze er nu 2 gewonnen. Mertens won enkel op gravel.



In de kwartfinales wacht mogelijk Aryna Sabalenka (WTA 6), de voormalige dubbelpartner van Elise Mertens. De Wit-Russische staat in haar achtste finales een set voor tegen de Nederlandse Hartono, waarna de wedstrijd werd stilgelegd door de regen.

Later vandaag speelt Kirsten Flipkens (WTA 300) nog tegen de Amerikaanse Ann Li (WTA 68).