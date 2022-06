Kirsten Flipkens troeft vriendin Elise Mertens af en staat in 3e ronde in Eastbourne

Het was al het tweede Belgisch onderonsje voor Kirsten Flipkens in Eastbourne. Eerder schakelde ze ook Maryna Zanevska (WTA 68) in twee sets uit.

Tegen Mertens, een goede vriendin van Flipkens, liep het iets moeilijker. De eerste set werd nog vlot gewonnen met 6-2, maar in set twee trok Mertens aan het langste eind: 2-6.



De 36-jarige Flipkens was niet onder de indruk en toonde haar goede vorm. In de derde set sloeg ze genadeloos terug, ze won met 6-1 en verzekerde zich van de volgende ronde.

Mertens was als dertiende reekshoofd vrij in de eerste ronde, maar de tweede ronde betekent voor haar dus meteen het eindstation.

In de achtste finales neemt Flipkens het op tegen de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA 37) en de Bulgaarse Viktoriya Tomova (WTA 128).

Flipkens is bezig aan haar afscheidstournee. Na Wimbledon (20 juni-10 juli) neemt ze afscheid van het enkelspel.