Elise Mertens grijpt naast de dubbeltitel in Miami: "Hebben onze kansen niet gegrepen"

"We kregen geen constante in ons spel, er waren te veel hoogtes en laagtes", vertelde Mertens na de verloren finale. "We waren aan elkaar gewaagd, maar wij hebben onze kansen niet gegrepen en hebben dat duur betaald. Ik heb alles gegeven wat ik kon, maar onze tegenstanders waren net dat tikje constanter."

Mertens blijft zo steken op 15 titels in het dubbelspel. Twee won ze er met Koedermetova (Istanbul in 2021 en Dubai in 2022). In Doha verloren ze dit jaar ook al de finale.

Elise Mertens en Veronika Koedermetova hebben het zelf uit handen gegeven. In de eerste set leidden ze met 4-1, in de tweede stonden ze 5-3 voor. Toch verloren ze de finale met 7-6 en 7-5.

Mertens blikte wel tevreden terug op het dubbeltoernooi. "Na mijn vroege uitschakeling in het enkelspel is dit geen slecht resultaat. Een finaleplaats in zo'n groot toernooi is wel iets waaraan ik me kan optrekken."

Voor Mertens begint nu het gravelseizoen. "Eerst wil ik conditioneel weer op niveau komen. Op gravel zijn explosiviteit en uithouding immers erg belangrijk. Dat laat me ook toe even thuis te zijn. Dat zal deugd doen, want ik ben al lang op pad. Ik blijf ook werken aan mijn spel aan het net en aan het opbouwen van de punten om ook in het enkelspel opnieuw betere resultaten te boeken."