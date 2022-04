Elise Mertens staat in dubbelfinale Miami: "Speelden een briljante supertiebreak"

Mertens, die vorig jaar nog het dubbeltoernooi in Indian Wells won, en haar nieuwe partner Koedermetova gingen meteen door de opslag van Gauff/McNally en die break volstond voor set 1. In de 2e set waren er breakkansen over en weer, maar waren het de thuisspeelsters die de break lukten: 3-6. Een supertiebreak moest beslissen en daarin stond er geen maat op het Belgisch-Russische duo. Van 3-0 ging het naar 9-1 en 10-2. Mertens en Koedermetova kunnen zondag een tweede dubbeltitel vieren dit jaar: in februari waren ze de besten in Dubai. Tegenstander vanmiddag: de Duitse Laura Siegemund en de Russin Vera Zvonareva. (lees reactie Mertens onder foto)

Mertens: "Dubbelen met Veronika gaat heel goed"

Elise Mertens was natuurlijk tevreden met de finaleplaats: "We hebben een briljante supertiebreak gespeeld."



"Een slecht opslagspel van mijn kant kostte ons de tweede set. Het was moeilijk om terug te breken. Vooral de opslag van Gauff is erg fors. Maar in de supertiebreak zijn we vol voor de overwinning gegaan en liep alles op rolletjes."



In 2019 won Mertens al eens in Miami, toen aan de zijde van Aryna Sabalenka. "Ik ben erg blij dat ik hier opnieuw in de finale sta, nu met een nieuwe partner. Het gaat heel goed met Veronika. Ze is een erg leuk en sympathiek meisje."



"We motiveren elkaar, staan open voor de suggesties van de ander en zijn een echt team geworden. Ze heeft krachtige slagen en een uitstekende service. Dat laat me toe meer naar het net te komen."



Wat brengt de finale? "Zvonareva en Siegemund hebben heel wat ervaring. Sowieso zullen we proberen ons eigen spel op te leggen. Alles we dan spelen zoals in de supertiebreak, is er veel mogelijk."