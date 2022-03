Alison Van Uytvanck uitgeschakeld in Indian Wells

In de eerste set was het verschil nog groot tussen Rybakina en Van Uytvanck, maar in de tweede set kreeg het publiek een match te zien.

De twee hielden mekaar in evenwicht. Pas in het elfde spel kon Rybakina, het 17e reekshoofd in Indian Wells, het verschil maken. Ze snoepte Van Uytvancks opslag af en maakte het vervolgens zelf af op haar service.

Eerder op de avond wist Elise Mertens zich wel te plaatsen voor de derde ronde. De Belgische nummer 1 schakelde Marta Kostjoek uit Oekraïne uit.