Oekraïense Marta Kostjoek kan Elise Mertens weinig in de weg leggen: "Ze had het moeilijk, dat zag ik"

Als reekshoofd mocht Elise Mertens de eerste ronde in Indian Wells laten passeren. In de tweede ronde trof ze Marta Kostjoek. De Oekraïense kreeg geen vat op de eerste opslag van Mertens en dat vertaalde zich ook in de score.

Na iets meer dan een uur had Mertens de overwinning al binnen: 6-2 en 6-1. De 19-jarige Kostjoek, geboren in Kiev, leek nooit haar ritme te vinden, maar met haar gedachten bij de oorlog in Oekraïne is dat niet zo verwonderlijk.

Eerder deze week had Kostjoek de tweede ronde bereikt door in een emotioneel duel onze landgenote Maryna Zanevska, geboren in Oekraïne, te verslaan na drie hardbevochten sets.