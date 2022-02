Elise Mertens staat in de finale van het dubbelspel in Doha

Elise Mertens kon zich woensdag niet plaatsen voor de kwartfinales van het enkelspel in Doha, maar in het dubbelspel speelt ze aan de zijde van Veronika Koedermetova dus wel de finale.



Mertens en Koedermetova waren donderdag in de halve finales een maatje te groot voor Lucie Hradecka en Sania Mirza, die alleen in de 2e set enkele spelletjes konden winnen. Na minder dan een uur stond 6-0 en 6-3 op het scorebord.



Voor het Belgisch-Russische duo is het al de tweede dubbelfinale op een rij. Vorige week triomfeerden ze al op het WTA-toernooi in Dubai.