Belgisch duo Flipkens/Van Uytvanck is niet opgewassen tegen Mertens en partner in Doha

Elise Mertens geldt al een paar jaar als een van de beste dubbelspeelsters ter wereld en ook al is haar partnerschap met Veronika Koedermetova nog pril, toch was het een bijna onmogelijk taak voor Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck om te stunten.

Dat werd al meteen duidelijk toen het Belgische duo in een mum van tijd 2 keer zijn opslag verloor, waardoor de eerste set al zo goed als verloren was. De tweede set was iets gebalanceerder, maar uiteindelijk had het duo Mertens/Koedermetova aan 1 break genoeg om de match na iets meer dan een uur uit te serveren.

In de halve finale spelen Mertens en Koedermetova tegen Lucia Hradecka en Sania Mirza. Mertens haalt al voor het 5e toernooi op een rij minstens de halve finale in het dubbelspel: Indian Wells, de Masters in Guadalajara, de Australian Open, Dubai en nu Doha. Aan de zijde van Koedermetova verloor ze nog maar 1 match.