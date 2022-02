Elise Mertens wordt ondanks "bagel" toch uit het enkelspel geknikkerd in Qatar

Met toernooiwinst in Sint-Petersburg op zak trok Anett Kontaveit naar Qatar. Elise Mertens wist dat ze erg goed moest spelen om de sterk spelende Estse de baas te kunnen.

Dat deed Mertens ook in de eerste set, maar waar zij haar breakkansen liet liggen, was Kontaveit wel genadeloos.

In de tweede set was Mertens helemaal losgebroken. Nu lukte alles plots wel, waardoor Kontaveit er niet meer in slaagde om ook maar één spelletje te winnen.

Maar de nummer 7 van de wereld slaagde erin om in de slotset haar niveau toch nog wat op te krikken. Een vroege break voor Kontaveit luidde een moeilijk einde van de match in voor Mertens. Haar toernooi zit er wel nog niet op, in het dubbelspel (met Koedermetova) staat ze in de kwartfinale.