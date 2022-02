Andrej Roebljov pakt in Dubai tweede titel in evenveel weken

Het was al een bewogen week geweest voor Roebljov. De Rus moest temidden van het conflict tussen zijn geboorteland en Oekraïne aan de bak in Dubai. De nummer 7 van de wereld in het mannentennis sprak zich eerder deze week enkele malen uit tegen de oorlog in Oost-Europa.

Maar Roebljov wist de focus uitstekend te herleggen en mepte zich - met zijn kenmerkende verwoestende baselinespel - naar de finale in de Emiraten. Daar trof hij de Tsjech Vesely, de nummer 123 van de wereld en de man die Djokovic donderdag nog van zijn tennistroon op de ATP-ranking knikkerde.

In die finale toonde Roebljov, het tweede reekshoofd in Dubai, dat hij een maatje te groot was voor Vesely. Hij had in beide sets aan één break genoeg om de partij dood te maken: 6-3 en 6-4.

Roebljov pakt zo zijn tweede titel in twee weken tijd, want vorige week was hij ook al de beste in Marseille. Het is voor de Rus bovendien een mijlpaal, want de trofee in Dubai is zijn tiende uit zijn carrière.