Rus Roebljov na zege in Dubai: "Niet belangrijk in deze verschrikkelijke context"

De 24-jarige Andrej Roebljov mocht vorig weekend nog twee keer vieren in Marseille. Hij won er het enkelspel en triomfeerde ook in het dubbelspel, aan de zijde van de Oekraïner Denys Moltsjanov.

Na zijn zege van donderdag in Dubai veroordeelde Roebljov dan ook de invasie van Rusland in het vaderland van zijn dubbelpartner. "Mijn overwinning van vandaag is niet belangrijk in deze verschrikkelijke context", vertelde de Rus.



"Je beseft nu hoe belangrijk het is om vrede in de wereld te hebben, om elkaar te respecteren wat er ook gebeurt, en om verenigd te zijn. Het gaat over zorg dragen voor onze aarde en voor elkaar. Dat is het belangrijkste."





Veel Russische sporters worden op Twitter geviseerd door de Russische militaire operatie in Oekraïne. "Zelfs als ik aangevallen word, zal ik tonen dat ik voor vrede sta. Ik zal niet agressief reageren", reageerde Roebljov op de online haatberichten. Op zijn Instagram-pagina plaatste hij ook nog een tekening van een Oekraïens en een Russisch mannetje die elkaar omhelzn.