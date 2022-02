Alison Van Uytvanck sneuvelt in Doha na felbevochten duel

Met Jil Teichmann (WTA-41) kreeg Alison Van Uytvanck (WTA-57) een taaie klant tegenover zich in de 2e ronde in Doha.



Teichmann knikkerde vorige week nog Elise Mertens uit het toernooi van Dubai, waar de Zwitserse het zelf schopte tot in de kwartfinales.



Tegen Alison Van Uytvanck maakte Teichmann er een slopende tweesetter van. De eerste set werd beslist in een tiebreak en daarin liet Van Uytvanck net als Teichmann 2 setpunten liggen. De Zwitserse verzilverde haar 3e setbal wel.



Als set 1 al lang duurde (1 uur en 11 minuten), dan moest set 2 (1 uur en 10 minuten) niet veel onderdoen. Ook daar leek een tiebreak in de maak, maar Van Uytvanck liet tot 2 keer toe een breakpunt liggen. Het 2e matchpunt voor Teichmann was het goede.



Zo blijft Elise Mertens als enige Belgische over in Doha. Ze won eerder op de dag de 1e set tegen titelverdedigster Petra Kvitova, die in set 2 de handdoek in de ring gooide door pijn aan haar linkerpols.