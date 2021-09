Wisselvallige Clijsters verliest ook haar 4e match van haar 2e comeback

21:18 21 uur 18. Clijsters verlaat de baan onder applaus van het publiek. Ze zullen genoten hebben van haar flitsen, maar het ontbrak haar toch vooral aan regelmaat. Een werkpunt, maar ook logisch na zo'n lange periode van inactiviteit. . Clijsters verlaat de baan onder applaus van het publiek. Ze zullen genoten hebben van haar flitsen, maar het ontbrak haar toch vooral aan regelmaat. Een werkpunt, maar ook logisch na zo'n lange periode van inactiviteit.

21:17 21 uur 17. Over en uit! 3-6 Hsieh. Het zit erop voor Clijsters. Ze weerde zich kranig, maar wint niet. Een afzwaaier met de backhand is het slotakkoord. Er kan nog een lachje vanaf, maar helemaal van harte zal dat toch niet zijn. . Over en uit! 3-6 Hsieh Het zit erop voor Clijsters. Ze weerde zich kranig, maar wint niet. Een afzwaaier met de backhand is het slotakkoord. Er kan nog een lachje vanaf, maar helemaal van harte zal dat toch niet zijn.

21:16 21 uur 16. Matchbal. Clijsters slaat buiten, Hsieh heeft matchpunt. . Matchbal Clijsters slaat buiten, Hsieh heeft matchpunt.

21:16 21 uur 16. Ook de tweede kans is weg. Deuce. . Ook de tweede kans is weg. Deuce.

21:15 21 uur 15. De eerste laat ze onbenut. Een forehand langs de lijn gaat enkele centimeters buiten. Nog 1 kans over. . De eerste laat ze onbenut. Een forehand langs de lijn gaat enkele centimeters buiten. Nog 1 kans over.

21:15 21 uur 15. Twee kansen voor Clijsters: 40-15... Clijsters moet breaken, anders zit haar avontuur in Chicago er in de eerste ronde op. . Twee kansen voor Clijsters: 40-15... Clijsters moet breaken, anders zit haar avontuur in Chicago er in de eerste ronde op.

21:13 21 uur 13. 3-5. Er slopen weer iets te veel onnodige fouten in het spel van Clijsters. Ze blijft wel vechten, maar 3-5 is natuurlijk een benarde situatie. Hsieh serveert voor de winst. . 3-5 Er slopen weer iets te veel onnodige fouten in het spel van Clijsters. Ze blijft wel vechten, maar 3-5 is natuurlijk een benarde situatie. Hsieh serveert voor de winst.



21:06 21 uur 06.

21:06 21 uur 06. Intussen heeft ook Kirsten Flipkens plaatsgenomen in de tribunes. Zij verloor zopas haar eerste wedstrijd op de hoofdtabel sinds een zware enkelblessure. Flipkens en Clijsters zullen hier met een wildcard ook samen dubbelen. . Intussen heeft ook Kirsten Flipkens plaatsgenomen in de tribunes. Zij verloor zopas haar eerste wedstrijd op de hoofdtabel sinds een zware enkelblessure. Flipkens en Clijsters zullen hier met een wildcard ook samen dubbelen.

21:05 21 uur 05. 3-4: De rebreak! Met een dubbele fout geeft Hsieh onze landgenote een nieuwe breakkans. Eentje die ze moet grijpen, zou je zeggen en dat doet ze ook. Bij de opslagen van Hsieh gaat ze goed in het terrein tennissen. De nummer 97 van de wereld staat zo meteen onder druk en gaat in de fout. . 3-4: De rebreak! Met een dubbele fout geeft Hsieh onze landgenote een nieuwe breakkans. Eentje die ze moet grijpen, zou je zeggen en dat doet ze ook. Bij de opslagen van Hsieh gaat ze goed in het terrein tennissen. De nummer 97 van de wereld staat zo meteen onder druk en gaat in de fout.

21:02 21 uur 02. 2-4. Ai. Daar is de eerste break van deze laatste set, maar ze valt aan de kant van Hsieh. . 2-4 Ai. Daar is de eerste break van deze laatste set, maar ze valt aan de kant van Hsieh.

20:59 20 uur 59. We zien een positieve houding bij Kim Clijsters. De motivatie is er. . We zien een positieve houding bij Kim Clijsters. De motivatie is er.

20:58 20 uur 58. Het voetenwerk van Clijsters ziet er nu beter uit dan in de 1e set. Dirk Gerlo. Het voetenwerk van Clijsters ziet er nu beter uit dan in de 1e set. Dirk Gerlo

20:57 20 uur 57. 2-3. Het vorige spelletje was knokken voor Hsieh op haar eigen service, maar nu gaat het makkelijker. Met een blanco game loopt ze uit naar 2-3. . 2-3 Het vorige spelletje was knokken voor Hsieh op haar eigen service, maar nu gaat het makkelijker. Met een blanco game loopt ze uit naar 2-3.

20:54 20 uur 54. 2-2. Clijsters laat opnieuw een goede indruk na in deze game. Voelt ze zich naarmate de wedstrijd vordert steeds beter in haar sas? . 2-2 Clijsters laat opnieuw een goede indruk na in deze game. Voelt ze zich naarmate de wedstrijd vordert steeds beter in haar sas?

20:54 20 uur 54. 2 uur. Zo lang zijn we intussen bijna aan het tennissen. Het zal dus ook op de fysieke paraatheid van beide speelsters aankomen. . 2 uur. Zo lang zijn we intussen bijna aan het tennissen. Het zal dus ook op de fysieke paraatheid van beide speelsters aankomen.

20:50 20 uur 50. 1-2. Er lagen kansen in deze opslagbeurt van Hsieh, maar Clijsters kan niet profiteren en zo nog geen eerste break in deze set. Even wat commotie ook bij het gamepunt: Clijsters dacht dat de tweede service van Hsieh buiten ging, maar de scheidsrechter zag dat anders. En er kunnen hier geen challenges aangevraagd worden. . 1-2 Er lagen kansen in deze opslagbeurt van Hsieh, maar Clijsters kan niet profiteren en zo nog geen eerste break in deze set. Even wat commotie ook bij het gamepunt: Clijsters dacht dat de tweede service van Hsieh buiten ging, maar de scheidsrechter zag dat anders. En er kunnen hier geen challenges aangevraagd worden.

20:43 20 uur 43. Het was een goeie slotfase in set 2. Nu zullen we in set 3 zien of ze ook fysiek stappen heeft gezet. Dirk Gerlo. Het was een goeie slotfase in set 2. Nu zullen we in set 3 zien of ze ook fysiek stappen heeft gezet. Dirk Gerlo

20:42 20 uur 42. 1-1. The game is on. Een vlot opslagspel voor Clijsters. We blijven on serve. "Komop Kim", klinkt het. . 1-1 The game is on. Een vlot opslagspel voor Clijsters. We blijven on serve. "Komop Kim", klinkt het.