Amerikaanse Danielle Collins houdt Elise Mertens uit kwartfinales in Chicago

Met Danielle Collins kreeg Elise Mertens (WTA-18) de nummer 28 van de wereld tegenover zich. Het was de tweede keer dat Mertens de Amerikaanse in de ogen keek op het WTA-circuit. Bij de eerste ontmoeting, in de 1e ronde van Wimbledon in 2018, trok Mertens het laken makkelijk naar zich toe.



In Chicago was het andere koek. De opslag van Mertens draaide niet naar behoren en dat werd in set 1 genadeloos afgestraft door Collins, die 3 keer door de service van onze landgenote ging en na een dik halfuur de 1e set op zak stak.



Set 2 bracht wat dat betreft geen beterschap, al begon ook de opslag van Collins wat te sputteren. Toch hield de Amerikaanse het hoofd koel. Bij 5-4 dwong ze 3 matchpunten af op de service van Mertens, de 1e matchbal was meteen de goeie.