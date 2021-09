Elise Mertens ondervindt niet te veel tegenstand in Chicago

Elise Mertens zag gisteren in de tribunes hoe Kim Clijsters de eerste ronde niet overleefde.

Mertens was zelf vrij in de eerste fase en liet zich in de tweede ronde niet ringeloren.

Haar Oekraïense opponente leverde liefst drie keer haar opslagspel in: 6-1 was het logische verdict in de eerste set.

Ook in de tweede set had Mertens snel een voorsprong te pakken en die marge kon Jastremska niet meer uitwissen. Ze kreeg ook geen enkele breakkans.

Ze pruttelde nog wel even tegen en redde een matchbal, maar het tweede matchpunt was het goede: 6-1 en 6-3 na ruim een uur.