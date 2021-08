Van Uytvanck ook in het enkelspel meteen onderuit in Montreal

Twee uur na de uitschakeling van Elise Mertens (WTA-16) in het enkelspel van het WTA-toernooi van Montreal ging Alison Van Uytvanck hetzelfde lot tegemoet.

In de eerste ronde in Montreal kreeg Van Uytvanck met Donna Vekic (WTA-56) een gewaagde tegenstander voorgeschoteld. De Belgische tennisster wilde revanche nemen naar haar uitschakeling in het dubbelspel, maar kon nooit een vuist maken tegen de Kroatische.

Van Uytvanck moest op haar eigen opslag te veel prijsgeven en kon uiteindelijk maar 3 spelletjes winnen. Na iets meer dan een uur stond de eindstand dan ook op het bord: 1-6 en 2-6.

Door de uitschakeling van Van Uytvanck in Montreal is Elise Mertens nog de enige Belgische tennisster in Canada. Het dubbeltoernooi van onze landgenote begint pas in de 2e ronde. Ze vormt een duo met de Wit-Russische Aryna Sabalenka.