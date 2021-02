Jennifer Brady houdt Mertens-killer Muchova uit finale Australian Open

De halve finale tussen Jennifer Brady en Karolina Muchova was er eentje tussen twee laatbloeiers. De 24-jarige Muchova, die niet alleen Elise Mertens maar ook nummer 1 Ashleigh Barty had gewipt, drong voor het eerst zo ver door op een grandslamtoernooi.

Voor de 25-jarige Brady was het geen primeur, want zij speelde vorig jaar al de halve finale op de US Open. Dat was toen een opmerkelijke prestatie; de jaren ervoor sneuvelde ze steevast in de eerste week van een grandslamtoernooi.

Het werd uiteindelijk een evenwichtig duel tussen twee speelsters die de risico's niet schuwen in hun spel. Het gevolg laat zich raden: heel wat spectaculaire punten, maar ook heel wat onbegrijpelijke missers.

Brady sprokkelde in het 3e spelletje van de 3e set de beslissende break, al moest ze er tot op het einde voor blijven werken. In een bijna eindeloos laatste spelletje ging de Amerikaanse na 1 van haar 5 matchpunten door de knieën. Maar ze had niet gehoord dat de bal buiten was en moest zich weer herpakken.

Na een game met maar liefst 17 rally's was het dan toch bingo. Brady neemt het in de finale op tegen Naomi Osaka, die haar op die bewuste US Open versloeg in de halve finales, na een driesetter.