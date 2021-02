Weer geen 24e "slam" voor Serena Williams: Osaka houdt haar uit de finale

Williams probeerde Osaka te overpoweren, maar ze maakte te veel fouten (24 ongedwongen). In de 2e set liet ze de hoop opflakkeren door terug te komen tot 4-4. Het waren haar laatste punten, want met 2 love games na elkaar maakte Osaka het uit. Het publiek, dat weer in beperkte mate was toegelaten, trakteerde beide speelsters met een staande ovatie.

Osaka: "Altijd een eer om tegen haar te spelen"

Eerder in het voorseizoen had Serena Williams Naomi Osaka nog verslagen in Adelaide, maar hun meest memorabele confrontatie was de finale van de US Open, toen Williams bestraffing na bestraffing opliep na een conflict met de umpires.

Toch blijft het voor Osaka bijzonder om Williams partij te moeten geven. "Ik had toch weer schrik in het begin, maar geleidelijk aan kwam ik beter in de match. Ik vind het elke keer een eer als ik tegen haar mag spelen."

Osaka is nu torenhoge favoriet op de eindzege, wat haar 4e grandslamzege zou zijn. Telkens als ze de kwartfinales haalt in een toptoernooi, nu al 11 keer op een rij, wint ze ook dat toernooi.