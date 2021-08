07:10

07 uur 10. Habsch: "Voelde me erg goed tijdens de wedstrijd". "Ik voelde me erg goed tijdens de wedstrijd, ook al was mijn traject niet perfect. Ik denk dat ik tevreden mag zijn met mijn derde plaats", reageerde Roger Habsch na afloop van de race. "Ik had een goede voorbereiding hier in Tokio, ondanks de temperatuur en zeker na het nieuws dat ik opnieuw in de klasse T51 zou kunnen deelnemen. Dat nieuws gaf mij een boost." "Ik ga me nu vol voorbereiden voor de 100 meter en blijf sereen, kalm en geconcentreerd. Hopelijk doe ik het dan even goed of zelfs beter dan vandaag." .