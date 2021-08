Peter Genyn sprint naar zilver in de 200m, brons voor Habsch

Met Peter Genyn en Roger Habsch kwamen er twee Belgen aan de start van de 200m rolstoelsprint. Genyn, die 2 keer goud won in Rio, begon als een van de topfavorieten aan de wedstrijd.



Bij het startschot was Genyn meteen goed weg, maar dat was ook het geval voor zijn grote rivaal, de Fin Toni Piispanen. Zij aan zij begonnen beide atleten aan de laatste rechte lijn.



Genyn leek op weg naar goud, maar in de laatste 50 meter ging Piispanen toch nog over onze landgenoot. In een tijd van 37'11 pakte onze landgenoot het zilver, Roger Habsch (38'33) bezorgde ons land ook nog knap brons.