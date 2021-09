Haenen sneuvelt op weg naar finale 100 meter: "Nog niet kunnen tonen wat ik waard ben"

Gitte Haenen (T63) is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale van de 100 meter. In haar alleerste koningsnummer van het seizoen eindigde de Belgische atlete als laatste in haar reeks (16"70).

Haenen eindigt als laatste in haar reeks (baan 7):

Na haar 9e plaats in het verspringen eerder in het toernooi verscheen Gitte Haenen vandaag in de reeksen op de 100 meter. Meteen haar eerste wedstrijd van het seizoen op die afstand. De atlete kampte namelijk lang met een vervelende rugblessure.



Om zich te kwalificeren voor de finale moest onze landgenote zich bij de beste 3 scharen in reeks 2. Maar met onder meer het Italiaanse sprintfenomeen Caironi en de Indonesische Tiarani beloofde die opdracht niet simpel te worden.



Haenen schoot traag uit de startblokken en kwam vervolgens moeilijk op gang. De 35-jarige atlete kon haar achterstand niet meer goedmaken en eindigde uiteindelijk als laatste in haar reeks.



In een tijd van 14"37 snoepte de Italiaanse Caironi het wereldrecord dan weer af van haar landgenote Sabatini (14"39), die het record nog maar net scherper had gesteld in de 1e reeks.



Haenen: "Voel dat ik nog niet klaar ben met de atletieksport"

Na een vervelende rugblessure liep Gitte Haenen in Tokio pas haar 1e 100m van het seizoen. Onze landgenote bleef dan ook nuchter na afloop van haar race."Het is niet gelukt. Ik had mijn zinnen wel op een finale gezet, maar was meteen niet mee bij de start."



"Normaal start ik uit de startblokken, maar vanwege mijn zwakke rug heb ik besloten hier zonder startblok te starten. Op training ging dat vlot, maar hier was het minder. In fittere omstandigheden kan ik een slechte start vaak nog goedmaken. Ik probeerde dat nu ook, maar het lukte niet", was de atlete eerlijk.



Haenen werd op 3 juni nog aan de rug geopereerd. "Ik had daar op zich geen last meer van, maar ik heb ook andere fysieke kwaaltjes zoals artrose. Dat voel ik wel, maar ik probeer dat te negeren. Meer kan ik niet doen. Ik ben heel trots op wat ik de voorbije jaren gerealiseerd heb."



"Na mijn amputatie heb ik medailles veroverd in het verspringen en op de 100 meter, op zowel het EK als het WK. Ik hoopte dat tijdens het jaar van de Spelen alle pech even zou wegblijven. Maar dat is niet gebeurd. De rug is zo belangrijk, het is het centrum van je lichaam", legde Haenen uit.

Ik heb nog nooit een perfecte voorbereiding gehad op een groot toernooi. Gitte Haenen