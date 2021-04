Staren naar mensen met beperking? Dat mag, maar wel op de Paralympische Spelen

Het Belgisch Paralympisch Comité (BPC) pakt vanaf vandaag uit met een opmerkelijke campagne met de slogan: "Now is the time to stare" (nu is het moment aangebroken om te staren).

In een filmpje zie je hoe bekende Belgische paralympiërs als Gitte Haenen, Ewoud Vromant en Joachim Gérard over straat lopen of rijden en door tal van omstanders bekeken worden.

"De video laat zien hoe personen met een beperking keer op keer geconfronteerd worden met starende blikken op straat", zegt Guillaume Gobert van het BPC. "Geen enthousiaste blikken die prijzen (zoals bij andere beroemde sporters), maar ongemakkelijke blikken die veroordelen of medelijden tonen. En daar willen we in de toekomst verandering in brengen."

De boodschap van de campagne luidt dan ook: "Op straat worden mensen met een beperking aangestaard, maar wanneer ze topprestaties in de sport leveren, kijken er nog te weinig mensen: now is the time to stare!"

De campagne roept dus op om de Belgische atleten massaal aan te moedigen op de Paralympische Spelen in Tokio, van 24 augustus tot 5 september. Met Sporza zullen we de prestaties van onze Belgen in ieder geval van nabij volgen, zowel op radio, tv als online.