Pauline Ferrand-Prévot is weer de MTB-koningin met vierde wereldtitel

Na 2015, 2019 en 2020 is er nu dus 2022. Pauline Ferrand-Prévot (30) kreeg in Les Gets een kans op een 4e wereldtitel en greep die met beide handen.

De Française, die vrijdag al de shorttrack had gewonnen, maakte er geenszins een spannend WK van. Al in de eerste ronde was ze riebedebie.

De strijd voor het zilver en brons had meer om het lijf, maar dat gebeurde allemaal op ruime afstand van de ongenaakbare "PFP".

Zij evenaart met een 4e wereldtitel de Noorse recordhoudster Gunn-Rita Dahle Flesjå. PFP werd in 2014 ook wereldkampioene op de weg en in 2015 won ze de regenboogtrui in het veld.

"Dit is te gek", reageerde de winnares, vorige week 2e op het EK. "Ik had me voorbereid op dit doel en ik behaal twee wereldtitels."

"Ik wil er echt van genieten. Het is een lastig seizoen geweest met hoogtes én laagtes. Maar ik maak er een erezaak van door te kunnen zeggen dat ik er nog altijd sta."