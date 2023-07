BEKIJK: Astrid Bonami bezorgt Red Panthers zege met kleinste verschil tegen Verenigde Staten

Een fletse eerste helft met één hoogtepunt: de binnentikker van Astrid Bonami die stond te wachten voor de doelmond.

Meteen ook de treffer van de overwinning voor de Red Panthers, die zo voor de tweede keer de Verenigde Staten kloppen.

Voor de medailles in de Hockey Pro League speelden de Belgische vrouwen niet meer. Ze wippen over Duitsland in de stand en eindigen hun 16-delig avontuur op plaats 4.

Voor de Verenigde Staten zit het avontuur op het hoogste niveau erop, zij degraderen.