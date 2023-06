Red Panthers stomen door naar 4e zege op een rij in Hockey Pro League

6 dolle minuten

De Red Panthers spelen in de Pro League op een wolk. De voorbije week gingen China, Groot-Brittannië en opnieuw China voor de bijl.



Tegen de Britten trokken de Belgen die zegereeks vandaag lustig door.

Al was het wel wachten tot het 4e kwart op doelpunten. Alix Gerniers opende de score in minuut 47. Charlotte Engelbert dikte de bonus aan met 2 treffers in minuten 51 en 53.



6 dolle minuten dus van de Panthers, die in het klassement naar een voorlopige derde plaats springen.

De volgende confrontatie is er eentje met leider Australië.