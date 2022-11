Sterke Red Panthers verslaan Argentinië na shoot-outs

België is de nummer 6 van de wereld, Argentinië de nummer 2. Zondag ging de Panthers in hun eerste duel met Argentinië met 1-0 de boot in.





Afgelopen nacht gaven beide teams de jeugd speelkansen. Costa opende de score op het half uur na een fraaie strafcorner: rusten met 1-0.



Meteen na de pauze - met een andere doelvrouw bij de thuisploeg - profiteerde België: Englebert zette na een geweldige actie Struijk op weg naar de gelijkmaker.



Argentinië zag een pak strafcorners de mist ingaan en had wat geluk om weer op voorsprong te komen vlak voor het einde van het derde kwart. Het schot van Jankunas uit een scherpe hoek leek naast te gaan, maar doelvrouw Picard devieerde de bal ongelukkig in eigen doel.





Maar België kon nu wel de nederlaag vermijden: de ref gaf goed voordeel en zo kon Ballenghien koel gelijkmaken: 2-2.





In de shoot-outs schudde Picard haar ongelukkige tussenkomst helemaal van zich af. Geweldig afstopwerk op Von der Heyden en Granatto gaven Versavel en Breyne de kans om met 2-1 de shoot-outs te domineren, goed voor een bonuspunt.





Brasseur werd uitgeroepen tot Speelster van de Match: "We speelden goed als een team. Het hele team verdiende vandaag deze trofee, omdat we er tot het einde voor bleven strijden. We toonden ook dat we goed zijn in de shoot-outs én we goed hockey kunnen brengen in een vol stadion."



De vierde editie van de Pro League gaat voor de Belgische hockeyvrouwen pas in mei 2023 verder. Argentinië is de titelverdediger in de landencompetitie. België werd in de vorige editie vierde.