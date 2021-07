Uitgekookte Red Lions zijn een maatje te groot voor Duitsland

In de slotminuut flirt Gougnard na een knappe actie met de 4-1. De bal lijkt voorbestemd voor de kruising, maar zoeft rakelings over.

03 uur 58. Bijna 4-1. In de slotminuut flirt Gougnard na een knappe actie met de 4-1. De bal lijkt voorbestemd voor de kruising, maar zoeft rakelings over. .

03:50

03 uur 50. Groene kaart Briels. Ook Thomas Briels moet even naar de kant na een groene kaart. Zo is het even tien tegen negen, want ook de twee gele kaarten staan nog. .