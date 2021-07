Sterke Red Lions draaien weerloos Canada door de gehaktmolen

De start van België was aanvankelijk nog aarzelend. Hendrickx opende in het eerste kwart wel de score na een corner, maar achterin gaven de Red Lions iets te veel weg. In slotminuut van het 1e quarter tekende Pearson zowaar voor de gelijkmaker.

De 2-1 van Wegnez vlak voor de rust was de opmaat voor een geweldig derde kwart van de Belgen. De Red Lions legden in het 3e quarter 5 goals in het mandje.

Met de 7-1 op het scorebord namen de Belgen nog niet meteen gas terug. Ook de heroptredende Boon, weer fit na een blessure, kon vertrouwen tanken met een goal na een corner. Na de 9-1 Van Aubel drong België nog even aan voor een tiende doelpunt, maar zover kwam het niet.

Vrijdag nemen de Red Lions het in hun laatste groepsopdracht op tegen Groot-Brittannië, de kwartfinales staan zondag op het programma.