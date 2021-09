Amerikaanse golfers heroveren de Ryder Cup na monsterzege

09:17 09 uur 17. Europa op de rand van de afgrond. Het ziet ernaar uit dat de Ryder Cup toch weer richting de Verenigde Staten zal verhuizen. Even leek een comeback van Europa op handen, na winst in de eerste 2 fourballs op zaterdag. Maar uiteindelijk hield Amerika de Europeanen dankzij overtuigende zeges van de duo's Scheffler/DeChambeau en Johnson/Morikawa op een afstand van 6 punten. Dat betekent dat Europa van de afsluitende 12 enkelmatchen er 9 moeten winnen om de Ryder Cup met succes te verdedigen. 9 jaar geleden slaagde Europa er al eens in om een achterstand van 4 punten goed te maken in Chicago, in wat nadien "The Miracle of Medinah" werd genoemd. Nu is er dus een nog groter mirakel nodig. . Europa op de rand van de afgrond Het ziet ernaar uit dat de Ryder Cup toch weer richting de Verenigde Staten zal verhuizen. Even leek een comeback van Europa op handen, na winst in de eerste 2 fourballs op zaterdag. Maar uiteindelijk hield Amerika de Europeanen dankzij overtuigende zeges van de duo's Scheffler/DeChambeau en Johnson/Morikawa op een afstand van 6 punten.



Dat betekent dat Europa van de afsluitende 12 enkelmatchen er 9 moeten winnen om de Ryder Cup met succes te verdedigen. 9 jaar geleden slaagde Europa er al eens in om een achterstand van 4 punten goed te maken in Chicago, in wat nadien "The Miracle of Medinah" werd genoemd. Nu is er dus een nog groter mirakel nodig.

09:17 Dolle vreugde bij Shane Lowry, die zijn eerste Ryder Cup-punt verovert. Toen leek een comeback van Europa nog hoopvol.

26-09-2021

19:30 19 uur 30. Europa zit in vieze papieren. De Verenigde Staten hebben de prestigieuze Ryder Cup al met één hand vast. Net als op de openingsdag wonnen de Amerikanen 3 van de 4 foursomes-matchen. In een foursome spelen 2 spelers per team om de beurt met dezelfde bal. Net als gisteren was het opnieuw de Spaanse tandem Rahm/Garcia die voor het enige Europese punt tekenden. Zij maakten een vroege achterstand goed tegen het Amerikaanse duo Koepka/Berger. In de drie andere duels trok de VS aan het langste eind. De VS heeft een ruime voorsprong na drie sessies: 9-3. Dat is de grootste voorsprong in de Ryder Cup na 3 sessies sinds de rest van Europa Groot-Brittannië en Ierland kwam versterken in 1979.

19:29 Een heerlijke slag van Garcia.

19:28 19 uur 28. Record voor Garcia. Ondanks de grote achterstand van de Europese ploeg had Sergio Garcia iets om te vieren zaterdag. Dankzij zijn zege met Jon Rahm in de foursome tegen Koepka en Berger is de Spanjaard nu recordhouder met het aantal gewonnen matchen in de Ryder Cup. Voor Garcia was het al zijn 24e zege in een match in de Ryder Cup, daarmee doet hij 1 zege beter dan de Engelsman Nick Faldo.

25-09-2021

09:31 09 uur 31. VS domineren op eerste dag. Europa zal een inhaalmanoeuvre moeten inzetten op de Ryder Cup als het zijn titel wil verdedigen, want de Amerikaanse golfers begonnen sterk. Amerika, dat 4 van de laatste 5 edities verloor, nam in de eerste vier partijen foursomes al de leiding met 3-1. In foursome spelen twee spelers met dezelfde bal. Dustin Johnson/Collin Morikawa en Xander Schauffele/Patrick Cantlay waren oppermachtig. Het Spaanse duo Jon Rahm en Sergio Garcia bezorgde Europa het enige punt. Bij de fourballs, waarbij beide spelers van één team met hun eigen bal spelen, wonnen de VS opnieuw met 3-1. Harris English/Tony Finau en Johnson/Schauffele mochten opnieuw juichen. De Europeanen sprokkelden twee halve puntjes met twee gelijke spelen.



Amerika, dat 4 van de laatste 5 edities verloor, nam in de eerste vier partijen foursomes al de leiding met 3-1. In foursome spelen twee spelers met dezelfde bal. Dustin Johnson/Collin Morikawa en Xander Schauffele/Patrick Cantlay waren oppermachtig. Het Spaanse duo Jon Rahm en Sergio Garcia bezorgde Europa het enige punt.



Bij de fourballs, waarbij beide spelers van één team met hun eigen bal spelen, wonnen de VS opnieuw met 3-1. Harris English/Tony Finau en Johnson/Schauffele mochten opnieuw juichen. De Europeanen sprokkelden twee halve puntjes met twee gelijke spelen.

25-09-2021 25-09-2021.

13:47 13 uur 47. Met een jaar uitstel door de coronapandemie staan de Verenigde Staten en Europa weer tegenover elkaar in de Ryder Cup. Europa, dat vier van de vorige vijf edities won, verdedigt zijn titel uit 2018. De moeilijke golfbaan van Whistling Straits, langs het Meer van Michigan, vormt het decor. Voor de eerste keer sinds 2008 speelt er geen Belg mee in een Ryder Cup op Amerikaanse bodem. In 2012 won Nicolas Colsaerts in Medinah, Thomas Pieters verloor met Europa in Hazeltine in 2016.

