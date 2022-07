Van 10 naar 1: Max Verstappen wint Grote Prijs F1 van Hongarije na knappe inhaalrace

clock 16:47 16 uur 47.

clock 16:44 16 uur 44. Koel Mercedes, oververhit Ferrari. Hamilton en Russell vervolledigen het podium. Hamilton neemt nog een extra puntje mee met de snelste rondetijd. Mercedes bewijst nog maar eens zijn tactische klasse als topteam. Dat staat in schril contrast met het wedstrijdplan van Ferrari, dat helemaal niet flexibel was. Sainz en Leclerc moeten vrede nemen met plaatsen 4e en 6. Dat wordt een aangename debriefing...

Dat staat in schril contrast met het wedstrijdplan van Ferrari, dat helemaal niet flexibel was. Sainz en Leclerc moeten vrede nemen met plaatsen 4e en 6. Dat wordt een aangename debriefing...

clock 16:43 16 uur 43. Max Verstappen triomfeert! Max Verstappen neemt geen enkel risico op een vochtig circuit en graait de overwinning mee. Een ijzersterke prestatie van de Nederlander en Red Bull. Met Leclerc op plaats 6, loopt Verstappen 80 (!) punten uit op de Monegask.

clock 16:41 16 uur 41. Het regent hard op dit moment. George Russell.

clock 16:40 16 uur 40. Bottas valt stil. Valtteri Bottas valt stil in zijn Alfa Romeo. En dat op een heel ongelukkige plek. Een virtual safety car kan de slotronde nog spannend maken.

clock 16:38 16 uur 38. Vettel pakt puntje. In de achtergrond heeft Sebastian Vettel er een knappe race opzitten. De Duitser startte op plek 19 en schuift nu naar een 10e plaats door zijn ploegmaat voorbij te gaan. Een deugddoend punt voor de viervoudige wereldkampioen.

clock 16:34 16 uur 34. Teamduelletje erbovenop. "Plek 3 is leuk, maar 2 net iets leuker", denkt Lewis Hamilton. De zevenvoudige wereldkampioen laat nog even aan zijn jonge ploeggenoot voelen wie baas is. Hamilton rukt op van 7 naar 2, Verstappen van 10 naar 1. De GP van Hongarije wordt omgedoopt tot het weekend van de inhaalraces.

Hamilton rukt op van 7 naar 2, Verstappen van 10 naar 1. De GP van Hongarije wordt omgedoopt tot het weekend van de inhaalraces.

clock 16:31 16 uur 31. Hamilton op het podium. Het zat eraan te komen. Lewis Hamilton poeiert voorbij Carlos Sainz en maakt zo het rampweekend van Ferrari compleet. Sainz rijdt op 4, Leclerc rijdt - met stoom uit de oren - rond op positie 6.

clock 16:30 16 uur 30. De regen is in aantocht... Wordt die nog spelbreker in de slotronden?

clock 16:26 16 uur 26. Mattia Binotto geeft het op. Teambaas Mattia Binotto houdt het voor bekeken en verdwijnt in de garage. Het Italiaanse hoofd van Ferrari moet even gaan afkoelen.

clock 16:25 16 uur 25. En of de race van Ferrari nog niet vreselijk genoeg is, kruipt ook Lewis Hamilton dichter naar Carlos Sainz. Zien we straks nog een Ferrari-rijder op het podium?

clock 16:21 16 uur 21. Alweer Ferrari-malaise. Ferrari blijft in hetzelfde bedje ziek. De race van Leclerc lijkt uit te draaien op een fiasco. Met zijn harde band verliest hij heel wat tijd, dus haalt zijn team de Monegask nog maar eens binnen. Leclerc komt als 6e weer de baan op.

clock 16:19 16 uur 19. Russell voorbij Leclerc. Het spierballengerol van Charles Leclerc brengt geen zoden aan de dijk. Hij maakt zijn wagen breed, maar George Russell gaat er voorbij.

clock 16:18 16 uur 18. Ricciardo krijgt een tijdstraf van 5 seconden voor zijn aanvaring met Lance Stroll. Het laat de Australiër koud, want hij rijdt slechts op een 13e positie.

clock 16:17 16 uur 17. Een overzicht. Met nog 20 ronden te gaan is de top 10: 1. Verstappen 2. Leclerc 3. Russell 4. Sainz 5. Hamilton 6. Perez 7. Norris 8. Alonso 9. Ocon 10. Bottas

1. Verstappen 2. Leclerc 3. Russell 4. Sainz 5. Hamilton 6. Perez 7. Norris 8. Alonso 9. Ocon 10. Bottas

