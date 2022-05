Pérez triomfeert in Monte Carlo, thuisrijder Leclerc genekt door eigen team

Het had dé dag van Charles Leclerc moeten worden.



Na vier keer niet te finishen in "zijn" Monaco, was de thuisrijder vastberaden om eindelijk te triomferen in zijn achtertuin. In de kwalificaties vloog hij naar de pole. Klaar om zijn droom te vervullen, straalde hij vanmorgen in de "pitlane".



Maar opeens pakten er donkere wolken boven het casino van Monte Carlo. De hemelsluizen gingen open en de wedstrijdstart werd uitgesteld. Toch stopte dat de Monegask niet. Wanneer de vlag eindelijk neerdaalde, glibberde hij eenzaam weg.