LIVESTREAM: Kijk nu naar alweer een cruciaal EK-kwalificatieduel van de Belgian Cats tegen Polen

Litouwen walst over Azerbeidzjan

In de groep van de Belgian Cats heeft Litouwen zonet met ruim verschil gewonnen van zwak broertje Azerbeidzjan: 47-108.



De wedstrijd werd net als Polen-België van vanavond afgewerkt in het Poolse Sosnowiec.



Door de overwinning wipt Litouwen nu naar de eerste plaats in de poule. België wordt 3e, omdat Polen het voordeel heeft tegenover de Cats dankzij de zege van een jaar geleden in Antwerpen.



De opdracht is duidelijk voor de Belgen: met een zege - liefst eentje met 6 punten of meer - wippen ze opnieuw naar de leiding in de poule. Bij verlies blijven de Cats 3e in hun groep, wat sowieso niet volstaat om naar het EK te mogen.