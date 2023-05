Geen 2 op 2 voor 3x3 Belgian Lions op WK: vicewereldkampioen Litouwen is maatje te groot

De Belgen hadden vanochtend vertrouwen getankt met winst tegen Israël, maar Litouwen is andere koek. Ondanks enkele afwezige toppers zijn de Litouwers met een sterk team afgezakt naar Wenen. Zij verdedigen in de Oostenrijkse hoofdstad hun status van vicewereldkampioen.

De start van Litouwen was dan ook sterk, met vlotte scores en een stevige verdediging. De Belgian Lions probeerden zich defensief in de wedstrijd te knokken, maar kregen van de refs geen ruimte om dat te doen.

Door enkele lichte calls in hun nadeel zaten de Belgen al vroeg in de match in foutenlast. Litouwen profiteerde ervan vanaf de vrijworplijn en had eigenlijk voortdurend de bovenhand.

Toch maakten de strijdvaardige Lions het nog even spannend in het slot. Na een tweepunter van Donkor en een dunk van Augustijnen stond het plots 19-18.



Na alweer een discutabele beslissing van de Servische ref was Vaitkus vanaf de vrijworplijn nog even genadig, maar Litouwen trok het laken alsnog naar zich toe dankzij een tweepunter van Tarvydas: 22-18.



Eén op twee dus voor de Belgen na de 1e dag en dat hoeft geen drama te zijn. De groepswinnaars van de 4 poules mogen rechtstreeks naar de kwartfinales, voor de nummers 2 en 3 is er een ticket voor de 1/8e finales.



Donderdag gaat het WK van de Belgian Lions voort. Dan sluiten zij hun groepsfase af met wedstrijden tegen Polen en Puerto Rico.