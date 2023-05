Indrukwekkende Dennis Donkor loodst 3x3 Belgian Lions naar winst in WK-opener

Bijna een jaar na het WK in eigen land, waar de Belgen nipt naast eremetaal grepen, strijden de 3x3 Belgian Lions dit keer in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen om de medailles.

Geen Nick Celis of Maxime Depuydt meer bij de Belgen. Zij zijn in de selectie vervangen door de jonge Caspar Augustijnen en de ervaren schutter Dennis Donkor, die jarenlang het mooie weer maakte bij de Antwerp Giants.

In hun eerste groepsmatch namen de Belgen het op tegen een stug Israël, de nummer 16 van de wereld. Scherpschutter Thibaut Vervoort zat in de tang van de Israëlische defensie, maar Donkor nam de rol van afwerker met glans over.

Met 3 tweepunters was hij een gesel voor de defensie, al klampte Israël wel behoorlijk lang aan. Ook die andere nieuwkomer Augustijnen liet zich gelden met 6 punten, waarbij ook enkele dunks.

In een spannend slot bezegelde Donkor - weer hij - het lot van de Israëliërs met zijn 4e tweepunter van de wedstrijd: 21-18. Een prima start dus voor de Belgen, die om 14 uur groepsfavoriet Litouwen partij geven. Op het WK in Antwerpen waren de Litouwers vorig jaar goed voor zilver.