Belgian Lions behouden (water)kansje op WK-kwalificatie na ruime zege tegen Groot-Brittannië

Als de Red Lions nog eens kans wilden op maken op WK-deelname moest er gewonnen worden van Groot-Brittanië, het nummer 47 op de wereldranking. De Belgen begonnen ook goed en snelden in het tweede kwart weg van de Britten.

Bij de rust stonden ze al 26-42 voor.

Ook na de rust bleef het niveauverschil groot. In het derde en vierde kwart wonnen de Lions met 13-20 en 20-26, de eindstand van 59-88 sprak boekdelen.

Jonathan Tabu was met 15 punten de best scorende Lion en ook Manu Lecomte (13), Thijs De Ridder (13), Alexandre Limbert (10) en Haris Bratanovic (10) kwamen boven de tien punten uit.

Omdat Servië vrijdag een 97-92-nederlaag leed in Griekenland, behouden de Belgen een waterkansje op kwalificatie. Ze moeten daarvoor dan maandag in Bergen wel winnen van Turkije, terwijl Servië zich in eigen huis moet laten verrassen door de Britten, toch het zwakke broertje in de groep.

Na acht speeldagen is België met 13 punten vierde in groep I, na Letland (17), Griekenland (15) en Servië (14) en voor Turkije (12) en Groot-Brittannië (10). De top drie plaatst zich voor het WK dat van 25 augustus tot 10 september in Indonesië, Japan en de Filipijnen plaatsvindt.