Geen forfaitzege na technisch probleem! Belgian Lions werken vanavond duel in Servië af

clock 22:05 22 uur 05. Wedstrijd definitief gestaakt. Het is afgelopen, de scheidsrechters fluiten af. Het Servische publiek reageert met een fluitconcert en boegeroep. . Wedstrijd definitief gestaakt Het is afgelopen, de scheidsrechters fluiten af. Het Servische publiek reageert met een fluitconcert en boegeroep.

clock 22:03 22 uur 03. Dit is om je schoen op te eten. Cocommentator Rik Samaey. Dit is om je schoen op te eten. Cocommentator Rik Samaey

clock 21:58 21 uur 58. Dit is toch een heel vreemde situatie. We krijgen nu weer het bericht dat de wedstrijd tijdelijk uitgesteld is. . Dit is toch een heel vreemde situatie. We krijgen nu weer het bericht dat de wedstrijd tijdelijk uitgesteld is.

clock 21:55 21 uur 55. Het ziet er weer niet goed uit in Nis. Krijgt de Servische organisatie alles nog aan de praat of vertrekken de Belgian Lions met een forfaitzege uit Servië? Er zou om 21.55 uur een beslissing genomen worden, maar daar wachten we nog op. . Het ziet er weer niet goed uit in Nis. Krijgt de Servische organisatie alles nog aan de praat of vertrekken de Belgian Lions met een forfaitzege uit Servië? Er zou om 21.55 uur een beslissing genomen worden, maar daar wachten we nog op.

clock 21:39 21 uur 39. De lichtsterkte in de zaal in Nis lijkt weer in orde, het is nu wachten tot de spelers opnieuw klaar zijn om de wedstrijd te hervatten. . De lichtsterkte in de zaal in Nis lijkt weer in orde, het is nu wachten tot de spelers opnieuw klaar zijn om de wedstrijd te hervatten.

clock 21:23 21 uur 23. De Serviërs hebben 45 minuten om het technische euvel op te lossen voor de wedstrijd definitief gestaakt wordt. . De Serviërs hebben 45 minuten om het technische euvel op te lossen voor de wedstrijd definitief gestaakt wordt.

clock 21:09 21 uur 09. Door een technisch probleem is de wedstrijd stilgelegd. De spelers komen de court weer op om wat in te schieten. . Door een technisch probleem is de wedstrijd stilgelegd. De spelers komen de court weer op om wat in te schieten.

clock 21:05 21 uur 05. Lichtprobleem. De wedstrijd ligt even stil door een probleem met de lichten in de zaal in Nis. België staat na iets meer dan 2 minuten spelen 3-6 op voorsprong. . Lichtprobleem De wedstrijd ligt even stil door een probleem met de lichten in de zaal in Nis. België staat na iets meer dan 2 minuten spelen 3-6 op voorsprong.

clock 21:03 21 uur 03. De Zeeuw opent met een bom. De Zeeuw opent met een bom

clock 21:01 21 uur 01. De Belgen beginnen goed aan de match met een driepunter van Maxime De Zeeuw. . De Belgen beginnen goed aan de match met een driepunter van Maxime De Zeeuw.

clock 20:56 20 uur 56. Kris Meertens en Rik Samaey zijn onze commentatoren, zij begeleiden jullie doorheen de wedstrijd. . Kris Meertens en Rik Samaey zijn onze commentatoren, zij begeleiden jullie doorheen de wedstrijd.

clock 20:51 20 uur 51. U kunt de wedstrijd bekijken op het Kanaal van Ketnet of met livestream op deze pagina vanaf 20.55 uur. . U kunt de wedstrijd bekijken op het Kanaal van Ketnet of met livestream op deze pagina vanaf 20.55 uur.

clock 20:47 20 uur 47. De Belgian Lions moeten vanavond vol aan de bak in Servië. De Belgische basketbalmannen zijn al zeker van de volgende ronde, maar de punten die je pakt tegen de andere teams die doorstoten neem je mee naar die volgende ronde. Servië staat 6e op de wereldranglijst. . De Belgian Lions moeten vanavond vol aan de bak in Servië. De Belgische basketbalmannen zijn al zeker van de volgende ronde, maar de punten die je pakt tegen de andere teams die doorstoten neem je mee naar die volgende ronde. Servië staat 6e op de wereldranglijst.

