De Belgian Lions verpletteren Slovakije en stoten door naar tweede kwalificatieronde

22 uur 09. Einde: 102-59. De Belgen blikken de Slovaken helemaal in. De zege is overduidelijk. .

21 uur 15. Rust: 56-29. In het tweede kwart heeft Slovakije de schade een beetje beter kunnen beperken: 31-22. Maar op de prestatie van de Lions valt weinig tot niets aan te merken. De driepunters vliegen vlot binnen. Slovakije is te slordig, alle Belgen doen hun duit in het zakje. .

20 uur 27. Voor de opworp wordt Sam Van Rossom in de bloemetjes gezet. Hij kondigde deze week zijn afscheid aan. "Let's go Belgium", roept hij na een carrière van 17 jaar met 4 EK's bij de Lions. .

16 uur 07. België - Slovakije. Bij winst zijn de Belgian Lions zeker van kwalificatie voor de tweede (en laatste) kwalificatieronde. De Belgen tellen na vier duels twee zeges en twee nederlagen. Slovakije staat nog met lege handen. Op de eerste speeldag van de groepsfase wonnen de Belgen nog makkelijk met 57-83 in Slovakije. De top 3 van de poule plaatst zich voor de tweede kwalificatieronde voor het WK in de Filippijnen, Japan en Indonesië (25 augustus-10 september 2023). De Lions staan momenteel derde in groep A, na Servië en Letland die beiden al gekwalificeerd zijn. Zondag volgt voor de Belgen op de slotspeeldag nog een verplaatsing naar Servië. Bij kwalificatie behouden ze in de volgende ronde hun resultaten tegen Servië (1 zege) en Letland (2 nederlagen). Ze zouden dan terechtkomen in een groep met Griekenland, Turkije en Groot-Brittannië. De top 3 van die groep plaatst zich voor de eindronde van het WK. Dat lukte de Lions nooit eerder. .