Belgian Cats verliezen oefenmatch tegen Japan: "Duidelijk verschil in ritme"

Vanwege de strenge coronamaatregelen zagen de Belgian Cats maandag 2 van hun 3 oefenwedstrijden geannuleerd worden. De enige overgebleven partij vond vandaag plaats in de Japanse stad Saitama, tegen gastland Japan. Hoewel de Olympische Spelen in Tokio zonder publiek zullen plaatsvinden, troffen we in Saitama wel degelijk fans aan in het stadion. Een vreemde kronkel in de strategie van de Japanse overheid. Het gastland schoot het sterkst uit de startblokken en maakte optimaal gebruik van de slordige passing bij de Cats. 26-21 na het 1e quarter was dan ook het logische gevolg. De break had België duidelijk deugd gedaan en na enkele knappe punten hesen onze basketbalvrouwen zich voor het eerst in de partij op voorsprong. Toch dook Japan na goed stoorwerk met een bonus de rust in. 43-42 en werk aan de winkel voor de Cats. In een gelijkopgaand 3e quarter wisselden beide teams betere met mindere momenten af. Een 65-65-stand zorgde ervoor dat het laatste quarter de beslissing moest brengen. In quarter 4 toonde Japan zich uiteindelijk het sterkst. België had te veel fouten nodig om de snedige Japanners af te houden en wist zelf nog maar 11 punten te maken. 84-76 en een leerzame generale repetitie met het oog op Tokio.

België treft op de Spelen in zijn groep allereerst topland Australië (27 juli). Daarna wachten Puerto Rico (30 juli) en China (2 augustus).

Philip Mestdagh: "Matchritme zorgde voor duidelijk verschil"

Trainer Philip Mestdagh zag dat de Cats nog niet het nodig matchritme hebben om te strijden op het hoogste toneel. "De trainingen verlopen goed en de groep reageert goed op het tijdsverschil. Maar trainingen kunnen nooit de intensiteit van een wedstrijd vervangen."

"In het eerste kwart hebben we duidelijk een verschil in ritme gezien, Japan was beter dan ons. Er waren nadien goede zaken, zoals onze rebounds, maar ook minder goede. We leden te veel balverlies. Zo is het onmogelijk een match te winnen", verklaart hij. Is het tekort aan matchritme na een zwaar EK de enige verklaring, of hebben de strenge coronaregels ook een invloed op de Belgian Cats? "Op fysiek vlak kunnen we goed werken, wat het basketbal betreft ook. Maar het dagelijkse leven is minder evident door de maatregelen tegen het coronavirus. We mogen het gebouw niet verlaten. We zitten eigenlijk opgesloten op onze derde verdieping."

Het dagelijkse leven is niet evident, we zitten eigenlijk opgesloten op onze derde verdieping. Philip Mestdagh