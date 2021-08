Wat een wedstrijd voor de Kopecky en D'hoore. In het begin kwamen ze amper in het stuk voor en daarna gingen ze allebei ook nog eens tegen de grond. Zij eindigen op een 10e plek.

10 uur 53. België eindigt op 10e plaats. Wat een wedstrijd voor de Kopecky en D'hoore. In het begin kwamen ze amper in het stuk voor en daarna gingen ze allebei ook nog eens tegen de grond. Zij eindigen op een 10e plek. .

10 uur 43. In de herhaling zien we dat het de fout van de Belgen is. Hun wissel loopt compleet in het honderd. In haar val neemt ze de Australische mee .