Italiaans atletiekfeest: Jacobs spurt naar goud op 100m, Tamberi wint hoogspringen

De Italianen hebben er een fijne dag opzitten in het olympisch atletiekstadion. Marcell Jacobs is de opvolger van Usain Bolt. De Italiaan sprintte in 9"80 naar de olympische titel op de 100 meter. Enkele minuten eerder was er ook al goud voor hoogspringer Gianmarco Tamberi. Hij deelde het hoogste schavotje wel met de Qatarees Barshim na een unieke ontknoping.

Wat een ontknoping van de derde dag atletiek op de Olympische Spelen in Tokio. De avondsessie eindigde met de finale van de 100 meter waar we op zoek gingen naar een opvolger voor Usain Bolt als olympisch kampioen. In de halve finales kregen we meteen een verrassing van formaat. De Chinees Su kwalificeerde zich met de snelste tijd voor de finales in een Aziatisch record. Later op de avond zou de Chinees geen rol van betekenis meer spelen. De finale begon met een valse start van de Brit Hughes. Hij begon te gretig en vetrok te vroeg. Na de herstart bleek de Amerikaanse 400m-loper Fred Kerley goed op weg te zijn om het goud te halen. Maar dat was buiten de Italiaan Jacobs gerekend. Jacobs snelde Kerley op het einde nog voorbij en pakt zo het goud in een tijd van 9"80. Goed voor een nieuw Europees record op de 100 meter. Jacobs is zo de eerste Europeaan die de 100 meter wint op de Spelen sinds de Brit Linford Christie in 1992 in Barcelona. Kerley sprintte in een persoonlijk record van 9"84 naar een tweede plaats. De derde plaats was net zoals in Rio voor de Canadees De Grasse in een 9"89, ook al een persoonlijk record.

Bekijk de finale van de 100 meter bij de mannen:

Tamberi pakt samen met Barshim goud in hoogspringen

Italië boven in deze avondsessie in Tokio. Na zijn overwinning op de 100 meter liep Jacobs recht in de armen van zijn landgenoot Gianmarco Tamberi. Tamberi won net voordien nog het hoogspingen bij de mannen. Die eer moet de Italiaan wel delen met de Qatarees Essa Barshim. Beide heren raakten niet over 2,39 meter en eindigden op een ex aequo. De beslissing lag bij de atleten: nog eens springen voor het goud of een gedeelde eerste plaats? Zowel Tamberi als Barshim kozen al snel voor een gedeelde gouden medialle. Het brons was voor de Wit-Rus Maksim Nedasekau. Tamberi was ook al een van de favorieten voor Rio, maar scheurde net voor de Spelen zijn ligamenten in 2016. Barshim pakte in Rio een zilveren medaille.

Wereldrecord in het hink-stap-springen