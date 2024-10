Met 5 (!) doelpunten diep in de verlengingen: Sparta Rotterdam wint van derdeklasser na spectaculair slot

Sparta Rotterdam na spektakelslot

In de 1/32e finales van de KNVB Beker had Sparta het lange tijd niet onder de markt tegen derdeklasser Hercules, dat vorig seizoen nog voor furore zorgde door Ajax te kloppen met 3-2, maar trok toch aan het langste eind.



De Rotterdammers waren via Sel Bastmeijer op achterstand gekomen, maar kwamen via onze landgenoot Arno Verschuere, die net ervoor was ingevallen, snel langszij. Sparta kwam pas in de verlengingen onder stoom en kon maar liefst vijf keer scoren. Aymane Bais (2x), Charles-Andreas Brym (2x) en Ayou Oufkir legden de zware 1-6-eindstand vast.