Kijk zondagochtend (10.15 uur) naar het WK mountainbike met het afscheid van Pauline Ferrand-Prévot

Afscheid van Pauline Ferrand-Prévot

Schittert Pauline Ferrand-Prévot nog een laatste keer op haar mountainbike? Enkele weken nadat ze de kers op de taart heeft kunnen zetten in Parijs, wordt Andorra haar laatste MTB-hoofdstuk.



Ferrand-Prévot kan de cirkel rondmaken in Andorra. In 2015 werd ze hier voor het eerst wereldkampioene.



De Française mikt zondag op een 6e titel in de cross-country na regenboogsucces in 2015, 2019, 2020, 2022 en 2023.



Volgend jaar keert Ferrand-Prévot terug naar het wegwielrennen, waar ze Puck Pieterse tegen het lijf zal lopen. Maar eerst wil de Nederlandse revanche voor haar verloren medaille in Parijs na pech in de olympische MTB-race.



Bekijk het WK zondag op deze pagina vanaf 13.20 uur.