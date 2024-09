Geen afscheidsfeest voor Ferrand-Prévot: Puck Pieterse claimt op dominante wijze wereldtitel in het mountainbike

Pauline Ferrand-Prévot heeft haar afscheid van de mountainbikewereld niet kunnen bekronen met een zesde wereldtitel. Puck Pieterse toonde in Andorra vanaf de start haar overmacht en reed tot het einde aan de leiding. De jonge Nederlandse grijpt zo op dominante wijze haar eerste wereldtitel in het mountainbike. Het zilver was voor Terpstra, Berta greep brons.

In aanloop naar het wereldkampioenschap in Andorra was er eigenlijk maar één thema: zou Pauline Ferrand Prevot in schoonheid kunnen uitzwaaien?

De Française stond voor haar laatste koers in het mountainbike en richt zich straks weer helemaal op de weg. Een wereldtitel als slotakkoord was uiteraard haar grote droom.

Maar vanaf de start dook een Nederlandse boeman op. Puck Pieterse nam meteen het heft in handen, de Zuid-Afrikaanse Candice Lill sloop mee in haar zog.

Ferrand-Prévot beleefde niet de beste start, maar kwam in ronde 2 toch haar wagonnetje aanhaken voorin. Voor even dan toch, want nog in dezelfde ronde zetten de 2 leidsters de olympische kampioene alweer op een kloofje.

Een tik die ze nooit meer te boven zou komen. Ze zakte steeds verder weg en moest uiteindelijk vrede nemen met een 13e plek bij haar afscheid. Al zou ze aan de streep wel nog onder luid applaus onthaald worden door het publiek.

Voorin duldde Pieterse even later helemaal geen gezelschap meer. Ook Lill moest eraan geloven en verloor na een knullige val nadien nog heel wat tijd.

Zo gaf de Zuid-Afrikaanse uiteindelijk nog een podiumplek uit handen. Terpstra ging haar voorbij, ook de Italiaanse Berta liet haar nog achter in de slotronde.

Maar bij de solitaire leidster kwam niemand meer in de buurt. Pieterse bekroonde haar dominantie met een duidelijke zege. De eerste wereldtitel is binnen voor het Nederlandse talent, er volgen er ongetwijfeld nog.