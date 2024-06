EK zwemmen: Roos Vanotterdijk met snelste chrono naar finale én Olympische Spelen

Grace Palmer 8e in halve finale 200 meter schoolslag

Grace Palmer heeft haar kampioenschap afgesloten met de 8e tijd in haar halve finale van de 200 meter schoolslag. De 18-jarige zwemster finishte in baan 8 in 2'32"01, de 14e tijd van alle deelneemsters. Daarmee ging Palmer een fractie harder dan vanochtend in de reeksen (2'32"51).