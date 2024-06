Roos Vanotterdijk zwemt naar EK-zilver op de 50 meter vlinderslag: "Ik kan het nog altijd niet geloven"

Zilver voor Roos Vanotterdijk!

Roos Vanotterdijk heeft haar goeie prestaties van gisteren verzilverd in de finale van de 50 meter vlinderslag.



Het 19-jarige talent klokte dinsdag in de halve finales af in 26"23, de derde tijd van alle halvefinalisten.



Vanavond ging ze in de finale nog sneller. Vanotterdijk tikte aan in 26"08 en mocht met die chrono zilver in ontvangst nemen. Haar PR bedraagt 25"93.



Het goud was voor de Zweedse Sara Junevik in 25"68.



Het is de eerste Belgische EK-medaille sinds 2018. In Glasgow pakte Kimberly Buys toen brons op de 50 meter rugslag.