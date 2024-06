EK zwemmen: Roos Vanotterdijk met snelste chrono naar finale 100 meter vlinderslag

Vanotterdijk met beste tijd naar finale 100 meter vlinder

Roos Vanotterdijk heeft met verve haar halve finale op de 100 meter vlinderslag gewonnen. Na twee lengtes in het openluchtbad van Belgrado tikte ze aan in 57"89, nauwelijks 5 honderdsten boven haar Belgisch record (57"82). Niemand ging harder in de halve finales.



Morgen om 18.30 uur zwemt Vanotterdijk de finale van de 100 meter vlinderslag, het nummer dat ze ook op de Olympische Spelen zwemt. In Parijs staat ze ook op het startblok van de 100 meter rugslag.