LIVESTREAM EK atletiek: Sacoor naar 400m-finale! Volgen Doom en Borlée zijn voorbeeld en halen Rosius en Nkansa 100m-finale?

Knalt Doom met nieuwe toptijd naar de finale?

Alexander Doom komt dadelijk voor het eerst in actie op dit EK. Omdat hij bij de beste 12 atleten van de “Road to Rome”-ranking zat, was Doom gisteren immers vrijgesteld in de reeksen van de 400 meter.



Doom is aan een ijzersterk 2024 bezig en mag dromen van de Europese titel. Begin maart werd hij in Glasgow wereldkampioen indoor op de 400 meter en loodste hij ook de Belgian Tornados naar WK-goud op de 4x400 meter.



Vorige maand maakte hij opnieuw indruk. In Marrakech won hij de Diamond League-meeting in een persoonlijk record en in Ostrava liep hij vorige week nog sneller met een chrono van 44"44. Daarmee bleef hij amper een honderdste boven het 12 jaar oude Belgisch record van Jonathan Borlée.